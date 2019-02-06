Валерий Меладзе и рэпер Мот презентовали совместную песню "Сколько лет"





Представители Black Star и продюсерского центра Константина Меладзе порадовали многочисленных фанатов новой и красивой композицией. В личном блоге Instagram рэпера Мота появилось сообщение о дуэте с Валерием Меладзе.Артист презентовал подписчикам новинку, написав, что двое мужчин в самый романтичный месяц в году поют о любви к женщине. "О любви сквозь годы и расстояния, о любви несмотря ни на что и вопреки", - пишет рэпер. Знаменитость пожелал фолловерам приятного прослушивания.Новинка за небольшое время набрала на видеохостинге YouTube больше 20 000 просмотров и сотни восхищенных комментариев. Песня "Сколько лет" была высоко оценена почитателями творчества артистов: "У меня мурашки", "Прекрасная песня", "Самая прекрасная песня...", "Шикарная", "Супер", "Очень крутая песня", "Превосходно".