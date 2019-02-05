В крови Децла по предварительной экспертизе не обнаружили наркотических веществ
Согласно результатам экспертизы, в крови Децла на момент смерти отсутствовали наркотические вещества. В свою очередь, пока речь идёт о предварительной экспертизе.
Тело Кирилла Толмацкого, скончавшегося ночью 3 февраля, было передано родственникам, чтобы они доставили его на территорию Москвы. Там известный рэп-исполнитель будет в итоге похоронен. Музыкант скончался в 35 лет в Ижевске после очередного своего выступления. Согласно предварительным данным, Децл ушёл из жизни вследствие остановки сердца.
Согласно предположительной информации, российского рэп-исполнителя планируют похоронить в российской столице на территории Пятницкого кладбища.
Тело Кирилла Толмацкого, скончавшегося ночью 3 февраля, было передано родственникам, чтобы они доставили его на территорию Москвы. Там известный рэп-исполнитель будет в итоге похоронен. Музыкант скончался в 35 лет в Ижевске после очередного своего выступления. Согласно предварительным данным, Децл ушёл из жизни вследствие остановки сердца.
Согласно предположительной информации, российского рэп-исполнителя планируют похоронить в российской столице на территории Пятницкого кладбища.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:38