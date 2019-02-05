АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 75.06 USD 65.59
Курс валют на 05.02.2019

В крови Децла по предварительной экспертизе не обнаружили наркотических веществ

Согласно результатам экспертизы, в крови Децла на момент смерти отсутствовали наркотические вещества. В свою очередь, пока речь идёт о предварительной экспертизе.
В крови Децла по предварительной экспертизе не обнаружили наркотических веществ

Тело Кирилла Толмацкого, скончавшегося ночью 3 февраля, было передано родственникам, чтобы они доставили его на территорию Москвы. Там известный рэп-исполнитель будет в итоге похоронен. Музыкант скончался в 35 лет в Ижевске после очередного своего выступления. Согласно предварительным данным, Децл ушёл из жизни вследствие остановки сердца.

Согласно предположительной информации, российского рэп-исполнителя планируют похоронить в российской столице на территории Пятницкого кладбища.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: "Зона щекотки" в мозге человека
Ольга Серябкина посоветовала бороться
В крови Децла по предварительной
Эксперты рассказали о причинах вражды
В Xiaomi назвали будущий флагман Mi 9
Анна Седокова посоветовала фанатам не
Учёные создадут определяющий уровень
Кристина Асмус показала на видео брата
В Steam стартовала распродажа игр
Nissan Pathfinder получил новый пакет
В столичном Депобразования организуют
Звезда сериала «Универ» Станислав
Украинский генерал обозначил главное
Корпорация Microsoft составила рейтинг
Дима Билан предпочел карьеру чувствам к
Петр Порошенко планирует отправить
Мадонна показала в Instagram необычный
В России выйдет в продажу кроссовер
Xiaomi выпустила ночник Yeelight с
Стивен Сигал переедет и займётся
Ольгу Бузову не пустят в США из-за
Ученые: Аппараты нового поколения
НАТО подорвали токсичные торпеды в
В Сети появились рендеры новейшего
В Санкт-Петербурге создали новое
На Кузбассе отец держал 11-летнего сына
Кристина Орбакайте в детской шапке
Volkswagen представит бюджетный
Лиза Пескова рассказала в Instagram 43
BMW выпустит спецверсию купе 8-Series
Просмотреть все новости