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Лиза Галкина получила свою первую медаль по плаванию

Дочь Аллы Пугачёвой Лиза Галкина получила свою первую медаль по плаванию. Трофей маленькая спортсменка показала на совместной фотографии с братом.
Лиза Галкина получила свою первую медаль по плаванию

На странице Лизы Галкиной в Instagram появился снимок, на котором она хвастается только что завоёванной медалью. Награду юная пловчиха получила на состязании с другими девочками. Об увлечении пятилетней наследницы Галкина и Пугачёвой поклонникам звёздной семьи стало известно не так давно.

Сперва юморист показал фанатам, как Лиза плещется в бассейне загородного дома знаменитостей. Затем телеведущий похвастался достижениями сына Гарри. Мальчик смог проплыть 20 метров под водой, опустившись на глубину до двух метров. Судя по успехам Лизы, сестра-двойняшка ему ни в чём не уступает. Помимо спорта, у девочки есть много других интересов. Она учит азы французского языка и ходит на танцы.

"Всем привет. А наша любимая девочка получила первую медаль за плавание. Желаю успехов в дальнейшем!" - пишут родители начинающей спортсменки.


Поклонники, как всегда, восхитились достижениями Лизы Галкиной и её разносторонним воспитанием. Похвалили фанаты и Пугачёву за то, что привила детям любовь к полезным и увлекательным хобби.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:14

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