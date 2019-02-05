Лиза Галкина получила свою первую медаль по плаванию

"Всем привет. А наша любимая девочка получила первую медаль за плавание. Желаю успехов в дальнейшем!" - пишут родители начинающей спортсменки.

На странице Лизы Галкиной в Instagram появился снимок, на котором она хвастается только что завоёванной медалью. Награду юная пловчиха получила на состязании с другими девочками. Об увлечении пятилетней наследницы Галкина и Пугачёвой поклонникам звёздной семьи стало известно не так давно.Сперва юморист показал фанатам, как Лиза плещется в бассейне загородного дома знаменитостей. Затем телеведущий похвастался достижениями сына Гарри. Мальчик смог проплыть 20 метров под водой, опустившись на глубину до двух метров. Судя по успехам Лизы, сестра-двойняшка ему ни в чём не уступает. Помимо спорта, у девочки есть много других интересов. Она учит азы французского языка и ходит на танцы.Поклонники, как всегда, восхитились достижениями Лизы Галкиной и её разносторонним воспитанием. Похвалили фанаты и Пугачёву за то, что привила детям любовь к полезным и увлекательным хобби.