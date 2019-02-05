Ученые: Алкоголь усиливает симптомы ПМС у женщин





В исследовании принимали участие добровольцы из 8 разных стран. Итоги показали, что те женщины, которые часто пьют алкогольные напитки, на 45% сильнее подвержены ПМС. Также авторы эксперимента обнаружили, что таким «недугом» могут страдать и представители сильного пола.Оказалось, что примерно 26% мужчин жаловались на перепады настроения, судороги в конечностях и усталость. И самое интересное, что 58% их партнерш подтверждали, что замечали в своих возлюбленных эти симптомы.