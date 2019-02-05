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Ученые: Алкоголь усиливает симптомы ПМС у женщин

Испанские ученые провели массовое исследование, где в качестве добровольцев выступили 47 000 женщин. Выяснилось, что алкоголь способен усилить симптомы ПМС (предменструальный синдром). Однако такой синдром наблюдается и у мужчин.
Ученые: Алкоголь усиливает симптомы ПМС у женщин

В исследовании принимали участие добровольцы из 8 разных стран. Итоги показали, что те женщины, которые часто пьют алкогольные напитки, на 45% сильнее подвержены ПМС. Также авторы эксперимента обнаружили, что таким «недугом» могут страдать и представители сильного пола.

Оказалось, что примерно 26% мужчин жаловались на перепады настроения, судороги в конечностях и усталость. И самое интересное, что 58% их партнерш подтверждали, что замечали в своих возлюбленных эти симптомы.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:11

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