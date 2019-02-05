Анна Седокова посоветовала фанатам не вспоминать о прошлом

На своей странице в соцсети певица выложила фото, на котором она еще находится в постели, среди подушек бежевого цвета. Подписывая пост, исполнительница задумалась о том, сколько лет Instagram присутствует в ее жизни. Она отметила, что данная социальная сеть является хорошим способом сохранять старые снимки и записи. Знаменитость вспомнила популярную цитату: "Кто из вас в своей жизни хоть раз пилил опилки? Конечно, никто не может пилить опилки. Они уже напилены. То же самое с прошлым. Когда вы начинаете беспокоиться о вещах, которые уже прошли, вы занимаетесь тем, что пилите опилки".Анна Седокова пожелала фолловерам хорошего дня и никогда не копаться в своем прошлом, потому что исправить его невозможно. Подписчики поддержали высказывания кумира, назвав цитату очень "четкой и уместной".