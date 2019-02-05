Эксперты iFixit доказали, что смартфоны нельзя сушить в рисе





Между тем, чем дольше в телефоне находится жидкость, тем хуже. Миф о восстановлении работоспособности телефона после попадания жидкости в корпус был развеян экспертами iFixit. Специалисты выяснили, что гречка, а также рис могут вредить смартфонам. При сушке рисом материнской платы некоторые пользователи просто испортили её. Контакты в ней настолько повредились, что плату уже нельзя было восстановить.При попадании в смартфон воды нужно вначале высушить его. В данном случае нельзя медлить. А лишние часы в рисе только могут навредить устройству. Стоит отметить, что работа телефона при помощи сушки рисом у некоторых восстанавливалась, однако ненадолго. Через время устройство снова начинало «глючить» либо полностью переставало работать.