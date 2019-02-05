Дана Борисова оправдалась за пиар на смерти Децла
Известная российская телеведущая Дана Борисова решила оправдаться за свои слова, сказанные ею в эфире программы «Прямой эфир» о том, что в гримерке Децла стоял запах, который обычно идет от самокруток. Поклонники рэп-исполнителя обвинили артистку в пиаре.
Не так давно Дана Борисова приняла участие в телепередаче с Андреем Малаховым «Прямой эфир», и во время съемок задала вопрос, не могли ли посторонние вещества быть причиной смерти Децла, ведь, как утверждается в СМИ, перед его концертом в городе Ижевск, в его гримерной можно было услышать сладких запах, а находившиеся там люди курили сигареты, напоминающие самокрутки. Позднее она опубликовала пост в социальной сети Instagram, где попыталась оправдаться за сказанное. По ее словам, она лишь озвучила то, о чем говорится в результатах медэкспертизы, где указано, что сердце певца было здоровым. Поэтому она позволила себе сказать вслух то, о чем многие шепчутся в кулуарах.
Но ценители творчества Децла очень остро отреагировали на мнение Даны Борисовой, и кто-то даже написал: "Фу. Пиаришься на трупе". Многие также отметили, что по данным той самой экспертизы, в его крови не обнаружили никаких посторонних веществ, которые могли отравить музыканта. «Точные итоги экспертизы станут известны ближе к 7-8 февраля. Лживая пиарщица», - добавили фолловеры.
Не так давно Дана Борисова приняла участие в телепередаче с Андреем Малаховым «Прямой эфир», и во время съемок задала вопрос, не могли ли посторонние вещества быть причиной смерти Децла, ведь, как утверждается в СМИ, перед его концертом в городе Ижевск, в его гримерной можно было услышать сладких запах, а находившиеся там люди курили сигареты, напоминающие самокрутки. Позднее она опубликовала пост в социальной сети Instagram, где попыталась оправдаться за сказанное. По ее словам, она лишь озвучила то, о чем говорится в результатах медэкспертизы, где указано, что сердце певца было здоровым. Поэтому она позволила себе сказать вслух то, о чем многие шепчутся в кулуарах.
Но ценители творчества Децла очень остро отреагировали на мнение Даны Борисовой, и кто-то даже написал: "Фу. Пиаришься на трупе". Многие также отметили, что по данным той самой экспертизы, в его крови не обнаружили никаких посторонних веществ, которые могли отравить музыканта. «Точные итоги экспертизы станут известны ближе к 7-8 февраля. Лживая пиарщица», - добавили фолловеры.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:04