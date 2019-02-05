Кристина Асмус показала на видео брата и прочла вместе с ним его авторские стихи

На видео, которым артистка поделилась с фолловерами, она вмести с братом актером Глебом Бочковым читает стихи авторства молодого человека. Подписывая пост, Асмус похвасталась перед поклонниками, что ее родной человек такой же красавчик, как и американская звезда Бред Питт. На видео брат и сестра лежат под камерой и ведут разговор о великом чувстве - любви.Фанаты моментально "забросали" звезду комментариями. Поклонники восхитились прочитанным диалогом и талантом Глеба. "До мурашек!" - написал один из фолловеров.