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Кристина Асмус показала на видео брата и прочла вместе с ним его авторские стихи

Актриса Кристина Асмус познакомила своих поклонников с братом. Видео, на котором они вместе читают стихи, звезда выложила в своем микроблоге в социальной сети Instagram.
Кристина Асмус показала на видео брата и прочла вместе с ним его авторские стихи

На видео, которым артистка поделилась с фолловерами, она вмести с братом актером Глебом Бочковым читает стихи авторства молодого человека. Подписывая пост, Асмус похвасталась перед поклонниками, что ее родной человек такой же красавчик, как и американская звезда Бред Питт. На видео брат и сестра лежат под камерой и ведут разговор о великом чувстве - любви.

Фанаты моментально "забросали" звезду комментариями. Поклонники восхитились прочитанным диалогом и талантом Глеба. "До мурашек!" - написал один из фолловеров.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:02

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