В Xiaomi назвали будущий флагман Mi 9 первоклассным камерофоном





Цзоу Лонцзунь, будучи ответственным по связям с общественностью, заявил, что Xiaomi Mi 9 войдёт в число лучших камерофонов на рынке. В китайской соцсети Weibo работник компании назвал устройство соответствующим всем высоким ожиданиям поклонников серии. По словам Лонцзуня, для первоклассного снимка нужно сделать 3 фото. Таким образом в Xiaomi дали намёк, что у камеры Mi 9 будет 3 модуля.Кроме того, флагман получит Snapdragon 855, 27-ваттную быструю зарядку, ИК-порт и поддержку 5G. Презентуют Xiaomi Mi 9 уже в феврале.Напомним, что компания уже выпустила один из лучших камерофонов на рынке, которым стал Mi Mix 3. Модель набрала 103 балла в тесте DxOMark, подойдя к высоким результатам Huawei, iPhone и HTC. Качество селфи-снимков у Mi Mix 3 сопоставимо с лидирующими устройствами Samsung и Google.