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Астрономы подтвердили столкновение планет в системе звезды Kepler-107

Астрономам удалось подтвердить, что в системе звезды Kepler-107 произошло столкновение двух планет. Результатами научной работы с общественностью поделился журнал Nature Astronomy.
Астрономы подтвердили столкновение планет в системе звезды Kepler-107

Исследования показали, что теория ученых о том, что новые планеты могут формироваться в процессе гигантских ударов между ними, верна. На протяжении трех лет международная группа астрономов наблюдала за звездой Kepler-107, используя спектрограф HARPS-N. За это время они определили массу двух суперземель, расположенных на ее орбите. Оказалось, что изучаемые объекты, имея одинаковый вес примерно 3,9 масс Земли, показывали разные плотности (0,045 и 0,060 астрономических единиц), а это значит, что и химические составы у них разнятся.

Используя собранные данные, специалисты провели моделирование. По его результатам удалось установить, что более массивная планета Kepler-107c сформировалась при катастрофическом лобовом столкновении двух схожих по размеру объектов. Авторы исследования подчеркивают: одним из фактов, который привел их к таким выводам, является то, что ядро Kepler-107c содержит больше железа, чем ядро экзопланеты Kepler-107b.

Ученые считают, что Луна образовалась по такому же принципу, когда планета Земля столкнулась с объектом, имеющим схожие с Марсом размеры.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:52

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