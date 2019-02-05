Астрономы подтвердили столкновение планет в системе звезды Kepler-107





Исследования показали, что теория ученых о том, что новые планеты могут формироваться в процессе гигантских ударов между ними, верна. На протяжении трех лет международная группа астрономов наблюдала за звездой Kepler-107, используя спектрограф HARPS-N. За это время они определили массу двух суперземель, расположенных на ее орбите. Оказалось, что изучаемые объекты, имея одинаковый вес примерно 3,9 масс Земли, показывали разные плотности (0,045 и 0,060 астрономических единиц), а это значит, что и химические составы у них разнятся.Используя собранные данные, специалисты провели моделирование. По его результатам удалось установить, что более массивная планета Kepler-107c сформировалась при катастрофическом лобовом столкновении двух схожих по размеру объектов. Авторы исследования подчеркивают: одним из фактов, который привел их к таким выводам, является то, что ядро Kepler-107c содержит больше железа, чем ядро экзопланеты Kepler-107b.Ученые считают, что Луна образовалась по такому же принципу, когда планета Земля столкнулась с объектом, имеющим схожие с Марсом размеры.