Ученые: "Зона щекотки" в мозге человека может сделать хирургические операции приятными
"Зона щекотки", обнаруженная учеными из США в головном мозге человека, может сделать хирургические операции приятными. Стимуляция этой части главного органа нервной системы успокаивает нервы пациентов и позволяет сохранять их неподвижность.
Американские нейрохирурги уверены: смех - лучшее лекарство для операций на мозге, так как он положительно влияет на пациента, особенно во время хирургических вмешательств, когда требуется сохранять сознание человека.
По мнению экспертов, иногда во время операции у пациента происходит паника, а это очень опасно: любое его телодвижение может стать последним. С этой проблемой поможет справиться электрическая стимуляция "зоны щекотки" в мозге. Такая процедура мгновенно вызывает смех, а потом появляется ощущение счастья.
Очень часто нейрохирурги не делают общей анестезии, чтобы оптимально защитить критически важные функции мозга. Медики в процессе общаются с пациентом, просят считать до 100, называть имена родных или друзей, названия городов. Так они пытаются понять, не были ли задеты какие-нибудь важные зоны.
Авторы исследования сделали вывод: новая технология позволит трансформировать методы, использующиеся сейчас в современной медицине для успокоения оперируемых. Новейшее открытие можно будет применять даже для пациентов, не имеющих повышенной тревожности.
Американские нейрохирурги уверены: смех - лучшее лекарство для операций на мозге, так как он положительно влияет на пациента, особенно во время хирургических вмешательств, когда требуется сохранять сознание человека.
По мнению экспертов, иногда во время операции у пациента происходит паника, а это очень опасно: любое его телодвижение может стать последним. С этой проблемой поможет справиться электрическая стимуляция "зоны щекотки" в мозге. Такая процедура мгновенно вызывает смех, а потом появляется ощущение счастья.
Очень часто нейрохирурги не делают общей анестезии, чтобы оптимально защитить критически важные функции мозга. Медики в процессе общаются с пациентом, просят считать до 100, называть имена родных или друзей, названия городов. Так они пытаются понять, не были ли задеты какие-нибудь важные зоны.
Авторы исследования сделали вывод: новая технология позволит трансформировать методы, использующиеся сейчас в современной медицине для успокоения оперируемых. Новейшее открытие можно будет применять даже для пациентов, не имеющих повышенной тревожности.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:50