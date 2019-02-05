Ученые: "Зона щекотки" в мозге человека может сделать хирургические операции приятными





Американские нейрохирурги уверены: смех - лучшее лекарство для операций на мозге, так как он положительно влияет на пациента, особенно во время хирургических вмешательств, когда требуется сохранять сознание человека.По мнению экспертов, иногда во время операции у пациента происходит паника, а это очень опасно: любое его телодвижение может стать последним. С этой проблемой поможет справиться электрическая стимуляция "зоны щекотки" в мозге. Такая процедура мгновенно вызывает смех, а потом появляется ощущение счастья.Очень часто нейрохирурги не делают общей анестезии, чтобы оптимально защитить критически важные функции мозга. Медики в процессе общаются с пациентом, просят считать до 100, называть имена родных или друзей, названия городов. Так они пытаются понять, не были ли задеты какие-нибудь важные зоны.Авторы исследования сделали вывод: новая технология позволит трансформировать методы, использующиеся сейчас в современной медицине для успокоения оперируемых. Новейшее открытие можно будет применять даже для пациентов, не имеющих повышенной тревожности.