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В столичном Депобразования организуют пресс-конференцию, посвященную особенностям проведения ГИА-2019

Седьмого февраля в Москве состоится пресс-брифинг, организованный местным Депобразования. Главная тема мероприятия — проведение в городе государственной итоговой аттестации (ГИА). Еще одной важной темой конференции станет использование возможностей, которые предоставляет Центр независимой диагностики. Такую информацию передает сайт московского градоначальника.

Участниками пресс-брифинга станут представители МЦКО — директор Центра П.Кузьмин и его заместитель А.Постульгин. Кроме них в конференции примут участие руководитель Центра независимой диагностики Б.Легостаев, преподаватель информатики из ш. No1034 И.Хусаинов, а также триумфаторы конкурса «ЕГЭ на 100» за минувший год.
В столичном Депобразования организуют пресс-конференцию, посвященную особенностям проведения ГИА-2019

Добавим, что представителям СМИ также предложат поучаствовать в селекторном заседании Депобразования. Лидер образовательного ведомства, министр И.Калина ответит на интересующие журналистов вопросы.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 15:34

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