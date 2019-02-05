В столичном Депобразования организуют пресс-конференцию, посвященную особенностям проведения ГИА-2019
Седьмого февраля в Москве состоится пресс-брифинг, организованный местным Депобразования. Главная тема мероприятия — проведение в городе государственной итоговой аттестации (ГИА). Еще одной важной темой конференции станет использование возможностей, которые предоставляет Центр независимой диагностики. Такую информацию передает сайт московского градоначальника.
Участниками пресс-брифинга станут представители МЦКО — директор Центра П.Кузьмин и его заместитель А.Постульгин. Кроме них в конференции примут участие руководитель Центра независимой диагностики Б.Легостаев, преподаватель информатики из ш. No1034 И.Хусаинов, а также триумфаторы конкурса «ЕГЭ на 100» за минувший год.
Добавим, что представителям СМИ также предложат поучаствовать в селекторном заседании Депобразования. Лидер образовательного ведомства, министр И.Калина ответит на интересующие журналистов вопросы.
Участниками пресс-брифинга станут представители МЦКО — директор Центра П.Кузьмин и его заместитель А.Постульгин. Кроме них в конференции примут участие руководитель Центра независимой диагностики Б.Легостаев, преподаватель информатики из ш. No1034 И.Хусаинов, а также триумфаторы конкурса «ЕГЭ на 100» за минувший год.
Добавим, что представителям СМИ также предложат поучаствовать в селекторном заседании Депобразования. Лидер образовательного ведомства, министр И.Калина ответит на интересующие журналистов вопросы.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:34