В столичном Депобразования организуют пресс-конференцию, посвященную особенностям проведения ГИА-2019





Участниками пресс-брифинга станут представители МЦКО — директор Центра П.Кузьмин и его заместитель А.Постульгин. Кроме них в конференции примут участие руководитель Центра независимой диагностики Б.Легостаев, преподаватель информатики из ш. No1034 И.Хусаинов, а также триумфаторы конкурса «ЕГЭ на 100» за минувший год.Добавим, что представителям СМИ также предложат поучаствовать в селекторном заседании Депобразования. Лидер образовательного ведомства, министр И.Калина ответит на интересующие журналистов вопросы.