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Эксперты рассказали о причинах вражды между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

На протяжении долгого времени ходит множество слухов о том, что между внуками Елизаветы II и их женами Кейт Миддлтон и Меган Маркл существует конфликт. Есть несколько версий касательно данного вопроса, о них рассказала автор книги «Уильям и Гарри: за стенами дворца» Кэти Николь.
Эксперты рассказали о причинах вражды между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Настоящая причина конфликта между принцами Гарри и Уильямом неизвестна, однако враждуют не только они, а и их жены. Внести некую ясность решила Кэти Николь, которая сейчас выдвигает свою новую программу под названием «Кейт против Меган: война принцесс?». По ее словам конфликт мог зародиться после того, как принц Уильям высказал свое мнение, о том, что роман его младшего брата принца Гарри с актрисой Меган Маркл слишком быстро развивается.
Эксперты рассказали о причинах вражды между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

А вот биограф королевской семьи Колин Кэмпбелл думает совсем иначе. Она предположила, что герцогиня и герцог Кембриджские просто приревновали принца Гарри к Маркл. Ведь раньше он проводил много времени в Кенсингтонском дворце в их компании и часто оставался на ужин. А с появлением будущей герцогини Сассекскаой все изменилось, поскольку младший внук Елизаветы II очень увлекся своей новой пассией.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:38

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