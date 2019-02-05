Эксперты рассказали о причинах вражды между Кейт Миддлтон и Меган Маркл





Настоящая причина конфликта между принцами Гарри и Уильямом неизвестна, однако враждуют не только они, а и их жены. Внести некую ясность решила Кэти Николь, которая сейчас выдвигает свою новую программу под названием «Кейт против Меган: война принцесс?». По ее словам конфликт мог зародиться после того, как принц Уильям высказал свое мнение, о том, что роман его младшего брата принца Гарри с актрисой Меган Маркл слишком быстро развивается.А вот биограф королевской семьи Колин Кэмпбелл думает совсем иначе. Она предположила, что герцогиня и герцог Кембриджские просто приревновали принца Гарри к Маркл. Ведь раньше он проводил много времени в Кенсингтонском дворце в их компании и часто оставался на ужин. А с появлением будущей герцогини Сассекскаой все изменилось, поскольку младший внук Елизаветы II очень увлекся своей новой пассией.