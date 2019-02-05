Учёные нашли в Аргентине останки нового вида динозавров
Учёные нашли на территории Аргентины останки динозавров, вид которых науке ранее был неизвестен. По мнению исследователей, эти животные отпугивали различных древних хищников при помощи длинных острых шипов, которые размещались на шее, а также спине.
Останки древних динозавров обнаружили в Патагонии, которая расположена на территории Аргентины. Данный вид существовал примерно 140 000 000 лет назад. Сейчас репродукция этой находки представлена в стенах Научно-культурного центра, который размещается в Буэнос-Айресе. Новый вид динозавра был назван Bajadasaurus pronuspinax. Согласно предположению одного из авторов проведённого исследования, острые, а также длинные шипы, растущие из спины и шеи таких динозавров, требовались им для отпугивания хищников.
Стоит отметить, что шипы могли иметь открытую костную структуру. Также они могли быть обтянуты кожей. По мнению учёных, они могли легко ломаться в случае обороны динозавра. Животное могло при помощи таких шипов привлекать особей противоположного пола. На страницах популярного научного журнала Scientific Reports опубликовали полные результаты проведённого исследования.
Останки древних динозавров обнаружили в Патагонии, которая расположена на территории Аргентины. Данный вид существовал примерно 140 000 000 лет назад. Сейчас репродукция этой находки представлена в стенах Научно-культурного центра, который размещается в Буэнос-Айресе. Новый вид динозавра был назван Bajadasaurus pronuspinax. Согласно предположению одного из авторов проведённого исследования, острые, а также длинные шипы, растущие из спины и шеи таких динозавров, требовались им для отпугивания хищников.
Стоит отметить, что шипы могли иметь открытую костную структуру. Также они могли быть обтянуты кожей. По мнению учёных, они могли легко ломаться в случае обороны динозавра. Животное могло при помощи таких шипов привлекать особей противоположного пола. На страницах популярного научного журнала Scientific Reports опубликовали полные результаты проведённого исследования.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:26