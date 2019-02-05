Учёные нашли в Аргентине останки нового вида динозавров





Останки древних динозавров обнаружили в Патагонии, которая расположена на территории Аргентины. Данный вид существовал примерно 140 000 000 лет назад. Сейчас репродукция этой находки представлена в стенах Научно-культурного центра, который размещается в Буэнос-Айресе. Новый вид динозавра был назван Bajadasaurus pronuspinax. Согласно предположению одного из авторов проведённого исследования, острые, а также длинные шипы, растущие из спины и шеи таких динозавров, требовались им для отпугивания хищников.Стоит отметить, что шипы могли иметь открытую костную структуру. Также они могли быть обтянуты кожей. По мнению учёных, они могли легко ломаться в случае обороны динозавра. Животное могло при помощи таких шипов привлекать особей противоположного пола. На страницах популярного научного журнала Scientific Reports опубликовали полные результаты проведённого исследования.