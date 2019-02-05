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Звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин призвал поклонников не жаловаться на свою жизнь

Актер, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Универ», Станислав Ярушин призвал поклонников не жаловаться на свою жизнь. Пост с соответствующим обращением звезда разместил в микробоге социальной сети Instagram.
Звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин призвал поклонников не жаловаться на свою жизнь

Артист считает, что добиться успеха получится только у тех, кто не ленится и не ноет. Знаменитость уверен: постоянно быть недовольным тем, что человек делает и как живет, – это удел слабых.

Бывший участник Клуба веселых и находчивых рассказал подписчикам, что довольно часто слышит от людей об их недовольстве работой. Они ссылаются на то, что изначально выбрали ни ту профессию или родители заставили получить нежелаемое образование. Ярушин удивляется, почему большая часть населения не хочет заняться каким-либо делом и исправить ситуацию в своей жизни.

Как пример, актер рассказал свой путь к успеху. Оказывается, звезда телеэкранов не закончил высшее учебное заведение. В институте к Ярушину пришел творческий успех, с которого началась кинокарьера. Артист уверен: для того, чтобы стать теми, кем являются сегодняшние знаменитости, им пришлось преодолеть множество трудностей, а также по максимуму проявить находчивость и талант.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:30

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