Nissan Pathfinder получил новый пакет опций Rock Creek Edition





Авто оснащают 18-дюймовыми колесными дисками, брызговиками, крыльями. Экстерьер транспортного средства подразумевает наличие черных элементов отделок, изменяющих вид облицовки, решетки радиатора, поручней, установленных на автомобильной крыше, ручек дверей, крышек зеркал. Интерьер Creek Edition включает два цветных кресла, которые получили специальную эмблему, а также контрастную прострочку. Транспортное средство становится более заметным на автодорогах благодаря выделяющемуся прицепному устройству, которое позволяет водителю осуществлять буксировку объектов, имеющих массу до 2 700 килограмм. Авто комплектуется силовым агрегатом V6 на 284 лошадиные силы. Вместе с мотором функционирует вариатор CVT.Для покупателей предложены два варианта. При этом технологичный пакет расценивается в 980 долларов. Его можно использовать только вместе с SV Rock Creek. Сюда включили навигационную систему, подогрев для руля, автомобильных наружных зеркал, кресел.Цена второго пакета составляет 2 110 долларов. Сюда включили панорамный люк, а также премиальную аудиосистему. Nissan Pathfinder SV оценивается в сумму от 35 270 долларов. А вот версия SL стоит 38 900 долларов.