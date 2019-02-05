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Корпорация Microsoft составила рейтинг сран по уровню современной цифровой культуры

Специалисты корпорации Microsoft составили рейтинг стран по уровню современной цифровой культуры. Как стало известно, российское население в прошлом году чаще других сталкивалось с сетевым троллингом.
Корпорация Microsoft составила рейтинг сран по уровню современной цифровой культуры

Россия в составленном ТОПе оказалась на 19 позиции из 22 представленных. В общем мировой уровень цифровой культуры составляет 66%. Показатель России в данном случае достигает 74%. С сетевыми оскорблениями встречались практически 70 процентов российских жителей. При этом 40 процентов опрошенных могли быть скомпрометированы. Жертвами фейковых данных стали 18 процентов респондентов.

Согласно исследованию, россияне часто подвергались в Сети проявлениям сексуальных домогательств. Примерно 30 процентов пользователей просили опубликовать свои интимные снимки. Сомнительные романтические отношения предлагали 45 процентам опрошенных. Порнографический контент получали 65 процентов респондентов.

Российские пользователи Сети чаще других рискуют оказаться жертвой онлайн-знакомых. При этом вероятность риска от друзей была минимальной. От сетевого боллинга больше всего страдают российские подростки, которые не склонны обсуждать такое со взрослыми.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:15

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