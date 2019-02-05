Дима Билан предпочел карьеру чувствам к любимой женщине

По словам вокалиста, на протяжении некоторого времени он пытался быть одновременно трудолюбивым артистом и заботливым возлюбленным. Немного позже романтические отношения заполонили его «до краев». Музыкант выключал мобильник, пропадая на пару дней, но после следовали репетиции, а также срочные выступления. Из-за работы у Билана практически не было свободного времени.По словам Димы Билана, любимая девушка во время разговора на пляже заявила, что либо она, либо сцена. Артист понял, что, отказавшись от музыки, предаст себя, а на данную жертву он пойти не смог. Стоит отметить, что в 2008 году Дима Билан одержал победу на «Евровидении», что являлось первым успехом российских певцов на вокальном международном конкурсе.