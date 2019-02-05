Дима Билан предпочел карьеру чувствам к любимой женщине
Дима Билан принял решение написать автобиографическую рукопись под названием «Планета Билан», где рассказал о самом сокровенном. Например, певец предпочел музыкальную карьеру чувствам к возлюбленной.
По словам вокалиста, на протяжении некоторого времени он пытался быть одновременно трудолюбивым артистом и заботливым возлюбленным. Немного позже романтические отношения заполонили его «до краев». Музыкант выключал мобильник, пропадая на пару дней, но после следовали репетиции, а также срочные выступления. Из-за работы у Билана практически не было свободного времени.
По словам Димы Билана, любимая девушка во время разговора на пляже заявила, что либо она, либо сцена. Артист понял, что, отказавшись от музыки, предаст себя, а на данную жертву он пойти не смог. Стоит отметить, что в 2008 году Дима Билан одержал победу на «Евровидении», что являлось первым успехом российских певцов на вокальном международном конкурсе.
По словам вокалиста, на протяжении некоторого времени он пытался быть одновременно трудолюбивым артистом и заботливым возлюбленным. Немного позже романтические отношения заполонили его «до краев». Музыкант выключал мобильник, пропадая на пару дней, но после следовали репетиции, а также срочные выступления. Из-за работы у Билана практически не было свободного времени.
По словам Димы Билана, любимая девушка во время разговора на пляже заявила, что либо она, либо сцена. Артист понял, что, отказавшись от музыки, предаст себя, а на данную жертву он пойти не смог. Стоит отметить, что в 2008 году Дима Билан одержал победу на «Евровидении», что являлось первым успехом российских певцов на вокальном международном конкурсе.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:07