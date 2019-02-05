Петр Порошенко планирует отправить через Керченский пролив корабли с представителями ОБСЕ
Петр Порошенко рассказал, что планирует отправить через Керченский пролив корабли ВМС Украины с представителями ОБСЕ. Такое известие глава Украины сообщил в эфире ICTV 4 февраля.
Представитель украинской власти собирается провести новые акции в Керченском проливе после провокаций, проведенных в этом же месте в ноябре 2018 года, сообщает Слово и Дело. Петр Порошенко не стал указывать конкретные сроки прохода судов, поскольку для операции придется задействовать только добровольцев.
По словам президента Украины, на борту одного из кораблей хочет оказаться украинский депутат Ирина Геращенко. Степан Полторак, занимающий пост главы Минобороны Украины, в свою очередь, заметил: корабли ВМС будут следовать в дальнейшем через Керченский пролив. Планируется провести около 100 таких проходов.
Интересно, что намерения Петра Порошенка, касающиеся привлечения к этой провокации сотрудников ОБСЕ, не очень-то поддержали в Европе, но действующий президент Украины не желает отступать и собирается потребовать от Москвы свободного использования Керченского пролива. Он уверен: ему удастся этого добиться, опираясь на двухсторонние соглашения и конвенцию ООН о свободе мореплавания.
Представитель украинской власти собирается провести новые акции в Керченском проливе после провокаций, проведенных в этом же месте в ноябре 2018 года, сообщает Слово и Дело. Петр Порошенко не стал указывать конкретные сроки прохода судов, поскольку для операции придется задействовать только добровольцев.
По словам президента Украины, на борту одного из кораблей хочет оказаться украинский депутат Ирина Геращенко. Степан Полторак, занимающий пост главы Минобороны Украины, в свою очередь, заметил: корабли ВМС будут следовать в дальнейшем через Керченский пролив. Планируется провести около 100 таких проходов.
Интересно, что намерения Петра Порошенка, касающиеся привлечения к этой провокации сотрудников ОБСЕ, не очень-то поддержали в Европе, но действующий президент Украины не желает отступать и собирается потребовать от Москвы свободного использования Керченского пролива. Он уверен: ему удастся этого добиться, опираясь на двухсторонние соглашения и конвенцию ООН о свободе мореплавания.
Политика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:00