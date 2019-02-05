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Кристина Орбакайте в детской шапке поздравила поклонников с китайским годом Свиньи

Кристина Орбакайте опубликовала на своей странице в Instagram забавный снимок, представ в детской шапке в виде поросячьей морды. Певица решила поздравить таким образом поклонников с китайским годом Свиньи.
Кристина Орбакайте в детской шапке поздравила поклонников с китайским годом Свиньи

На фото Кристина Орбакайте мило улыбается в камеру, держа ушки на шапке руками. Чтобы передать хорошее настроение, звезда назвала себя талисманом.

"Вот теперь уж точно наступил Год Свиньи по китайскому календарю! В этом году я ваш Талисман. Верим в чудеса и любовь!", - написала певица.

За считанные минуты публикация Кристины Орбакайте собрала множество комментариев от фанатов, многие назвали ее умницей и красавицей, в очередной раз восхитившись внешним видом певицы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:52

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