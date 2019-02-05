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На Кузбассе отец держал 11-летнего сына на цепи и периодически избивал его

В пресс-службе регионального СУ СК появилось сообщение, что в Кемеровской области полицией был задержан 51-летний мужчина, который приковывал к цепи своего 11-летнего наследника, после чего наносил удары ремнём. Что произошло в семье, выяснилось после побега подростка из дома.
На Кузбассе отец держал 11-летнего сына на цепи и периодически избивал его

Правоохранителей удивил тот факт, что лишь через 4 суток родителями было написано заявление в полицию об исчезновении их сына. Когда следователи нашли подростка, он не хотел возвращаться к себе домой. По словам школьника, более года отец в целях воспитания избивал его ремнем. А когда мальчик возвращался домой после папы, тот привязывал его цепью к гире весом в 16 килограммов. Парень отметил, что родители злоупотребляют спиртными напитками и поэтому он, наоборот, старался приходить со школы, когда они спали.

Школьник по своему желанию был направлен в детский приют. В отношении подозреваемого мужчины и потерпевшего мальчика проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование по данному делу продолжается.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:57

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