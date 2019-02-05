На Кузбассе отец держал 11-летнего сына на цепи и периодически избивал его





Правоохранителей удивил тот факт, что лишь через 4 суток родителями было написано заявление в полицию об исчезновении их сына. Когда следователи нашли подростка, он не хотел возвращаться к себе домой. По словам школьника, более года отец в целях воспитания избивал его ремнем. А когда мальчик возвращался домой после папы, тот привязывал его цепью к гире весом в 16 килограммов. Парень отметил, что родители злоупотребляют спиртными напитками и поэтому он, наоборот, старался приходить со школы, когда они спали.Школьник по своему желанию был направлен в детский приют. В отношении подозреваемого мужчины и потерпевшего мальчика проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование по данному делу продолжается.