Xiaomi выпустила ночник Yeelight с функцией беспроводной зарядки смартфонов





Производитель сообщает, что для подзарядки аккумулятора мобильного устройства не нужно иметь проводов, а сам светильник благодаря наличию функции автономной работы можно поставить в любом месте. В автономном режиме светильник способен проработать примерно 11 часов.На сегодняшний день светильник с функцией подзарядки смартфонов Yeelight выпускается исключительно в белой цветовой гамме. Стоимость устройства составляет 22 доллара.