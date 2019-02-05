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Xiaomi выпустила ночник Yeelight с функцией беспроводной зарядки смартфонов

Компания Xiaomi представила новый гаджет Yeelight, работающий одновременно как светильник и беспроводное зарядное устройство. Под брендом Yeelight китайская компания выпускает в основном осветительные приборы, но данное устройство впервые оснастили функцией зарядки смартфонов.
Xiaomi выпустила ночник Yeelight с функцией беспроводной зарядки смартфонов

Производитель сообщает, что для подзарядки аккумулятора мобильного устройства не нужно иметь проводов, а сам светильник благодаря наличию функции автономной работы можно поставить в любом месте. В автономном режиме светильник способен проработать примерно 11 часов.

На сегодняшний день светильник с функцией подзарядки смартфонов Yeelight выпускается исключительно в белой цветовой гамме. Стоимость устройства составляет 22 доллара.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:37

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