Xiaomi выпустила ночник Yeelight с функцией беспроводной зарядки смартфонов
Компания Xiaomi представила новый гаджет Yeelight, работающий одновременно как светильник и беспроводное зарядное устройство. Под брендом Yeelight китайская компания выпускает в основном осветительные приборы, но данное устройство впервые оснастили функцией зарядки смартфонов.
Производитель сообщает, что для подзарядки аккумулятора мобильного устройства не нужно иметь проводов, а сам светильник благодаря наличию функции автономной работы можно поставить в любом месте. В автономном режиме светильник способен проработать примерно 11 часов.
На сегодняшний день светильник с функцией подзарядки смартфонов Yeelight выпускается исключительно в белой цветовой гамме. Стоимость устройства составляет 22 доллара.
Производитель сообщает, что для подзарядки аккумулятора мобильного устройства не нужно иметь проводов, а сам светильник благодаря наличию функции автономной работы можно поставить в любом месте. В автономном режиме светильник способен проработать примерно 11 часов.
На сегодняшний день светильник с функцией подзарядки смартфонов Yeelight выпускается исключительно в белой цветовой гамме. Стоимость устройства составляет 22 доллара.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:37