В Санкт-Петербурге создали новое сверхпрочное пуленепробиваемое стекло





Юрий Кленов, являющийся советником гендиректора, заявил, что в данном случае речь идёт о многослойном пуленепробиваемом стекле из нового прозрачного полимерного композита. Изделие назвали "Антивзлом+". Новое бронированное стекло прошло уже ряд натурных испытаний, включая пулестойкость. Во время проведения тестов композита производился удар при помощи специального подъемного механизма погрузчика, масса которого составляла 5 тонн. Удар производился при скорости в 15 км/час. При этом "Антивзлом+" остался целым. По словам советника генерального директора, на отечественном рынке отсутствуют аналоги данного материала, а также подходящая для него классификация. Согласно ГОСТу, новый бронированный материал должен иметь устойчивость к более семидесяти ударам молотка, а также топора."Антивзлом+" соответствует данному защитному классу. Вместе с этим тесты смогли показать, что такими инструментами нельзя нанести этому стеклу даже незначительные повреждения. Новый композитный бронированный материал должен быть в итоге востребован в гражданской, а также военной сфере. Разработку можно применять в помещениях, у которых завышены требования к безопасности, а также в составе различных антивандальных сооружений.