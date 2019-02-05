АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 75.06 USD 65.59
Курс валют на 05.02.2019

В Санкт-Петербурге создали новое сверхпрочное пуленепробиваемое стекло

В Санкт-Петербурге создали новое сверхпрочное стекло. "Прозрачная броня" изготавливалась специалистами оборонного Научно-производственного объединения северной российской столицы.
В Санкт-Петербурге создали новое сверхпрочное пуленепробиваемое стекло

Юрий Кленов, являющийся советником гендиректора, заявил, что в данном случае речь идёт о многослойном пуленепробиваемом стекле из нового прозрачного полимерного композита. Изделие назвали "Антивзлом+". Новое бронированное стекло прошло уже ряд натурных испытаний, включая пулестойкость. Во время проведения тестов композита производился удар при помощи специального подъемного механизма погрузчика, масса которого составляла 5 тонн. Удар производился при скорости в 15 км/час. При этом "Антивзлом+" остался целым. По словам советника генерального директора, на отечественном рынке отсутствуют аналоги данного материала, а также подходящая для него классификация. Согласно ГОСТу, новый бронированный материал должен иметь устойчивость к более семидесяти ударам молотка, а также топора.

"Антивзлом+" соответствует данному защитному классу. Вместе с этим тесты смогли показать, что такими инструментами нельзя нанести этому стеклу даже незначительные повреждения. Новый композитный бронированный материал должен быть в итоге востребован в гражданской, а также военной сфере. Разработку можно применять в помещениях, у которых завышены требования к безопасности, а также в составе различных антивандальных сооружений.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинский генерал обозначил главное
Корпорация Microsoft составила рейтинг
Дима Билан предпочел карьеру чувствам к
Петр Порошенко планирует отправить
Мадонна показала в Instagram необычный
В России выйдет в продажу кроссовер
Xiaomi выпустила ночник Yeelight с
Стивен Сигал переедет и займётся
Ольгу Бузову не пустят в США из-за
Ученые: Аппараты нового поколения
НАТО подорвали токсичные торпеды в
В Сети появились рендеры новейшего
В Санкт-Петербурге создали новое
На Кузбассе отец держал 11-летнего сына
Кристина Орбакайте в детской шапке
Volkswagen представит бюджетный
Лиза Пескова рассказала в Instagram 43
BMW выпустит спецверсию купе 8-Series
Ученые NASA: Самый молодой остров
Эксперты рассказали о перспективах для
В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка
Renault Kwid не стала повышать цены на
Ученый: Две ядерные боеголовки
Божена Рынска осудила сгоревших жителей
Рэпер Оксимирон опубликовал в Twitter
Молодежные смартфоны Samsung Galaxy M10
Ирина Муравьева не хочет писать
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше
Алена Долецкая перенесла 14 процедур
Уфолог в лунном кратере обнаружил
Просмотреть все новости