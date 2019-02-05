Стивен Сигал переедет и займётся виноделием в Краснодарском крае

Как сообщила Корпорация развития Краснодарского края, власти региона активно готовятся к переезду Сигала, его жены и сына. 66-летняя звезда Голливуда поставила заместителя губернатора перед фактом, что планирует перебраться из Подмосковья в более тёплую часть России. 14-15 февраля корпорация, ищущая артисту жильё в Краснодаре или Геленджике, поделится подробностями и планами знаменитости на сочинском форуме.По предварительным данным, Сигал станет производить своё вино и развивать киноиндустрию края. Главной просьбой звезды боевиков 1990-х стал дом для семьи. Напомним, что гражданство артист получил в 2017 году, о чём давно мечтал, подружившись со многими российскими коллегами и политиками.Поселили Сигала на Рублёвке, где он хотел заниматься различными проектами: музыкой, фильмами, боевыми искусствами и собственной компанией. Однако до сих пор бизнес-проекты актёра так и не получили старта.