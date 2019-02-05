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Мадонна показала в Instagram необычный макияж блестками

Певица Мадонна в свои 60 лет не перестает удивлять поклонников экспериментами со стилем. В микроблоге социальной сети Instagram звезда опубликовала снимок с необычным макияжем, сделанным большим количеством блесток.
Мадонна показала в Instagram необычный макияж блестками

На снимке знаменитость изображена с прозрачной маской на нижней части лица, а на губах и вокруг рта у нее красуется обилие блесток фиолетового цвета. Фолловеры сразу отметили, что поп-дива применила очень много фильтров для обработки своего поста.

Фанаты Мадонны заметили, что в последнее время она не выкладывает фотоснимки, в которых не применен фотошоп. Некоторые публикации певицы в Сети искусственно меняют ее облик до неузнаваемости.

Подписчики обвиняют исполнительницу в том, что подобными поступками она лицемерит, так как Мадонна постоянно выступает с призывами к женщинам не стыдиться своего возраста, однако сама скрывает свой настоящий внешний вид.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:52

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