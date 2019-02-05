Мадонна показала в Instagram необычный макияж блестками

На снимке знаменитость изображена с прозрачной маской на нижней части лица, а на губах и вокруг рта у нее красуется обилие блесток фиолетового цвета. Фолловеры сразу отметили, что поп-дива применила очень много фильтров для обработки своего поста.Фанаты Мадонны заметили, что в последнее время она не выкладывает фотоснимки, в которых не применен фотошоп. Некоторые публикации певицы в Сети искусственно меняют ее облик до неузнаваемости.Подписчики обвиняют исполнительницу в том, что подобными поступками она лицемерит, так как Мадонна постоянно выступает с призывами к женщинам не стыдиться своего возраста, однако сама скрывает свой настоящий внешний вид.