АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 75.06 USD 65.59
Курс валют на 05.02.2019

Ольгу Бузову не пустят в США из-за некорректной рекламы в Instagram

Не секрет, что в своих образах Ольга Бузова постоянно копирует знаменитых американских певиц. Конечно же, ведущая "Дома-2" не раз заявляла, что мечтает попасть на концерт в Beyoce, зарядиться энергией и создать что-то подобное.
Ольгу Бузову не пустят в США из-за некорректной рекламы в Instagram

Но событие, которое произошло накануне, может полностью уничтожить планы девушки, ведь ей аннулировали визу в США. При объяснении, почему так поступили с Ольгой Бузовой, аргументировали только то, что она выставляет к себе на страницу в Instagram некорректную рекламу.

Возможно в будущем девушка может столкнуться с трудностями в путешествии.
Ольгу Бузову не пустят в США из-за некорректной рекламы в Instagram

Знаменитая телеведущая "Дома-2" в настоящее время находится в Португалии и такая новость её просто не может не огорчить.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинский генерал обозначил главное
Корпорация Microsoft составила рейтинг
Дима Билан предпочел карьеру чувствам к
Петр Порошенко планирует отправить
Мадонна показала в Instagram необычный
В России выйдет в продажу кроссовер
Xiaomi выпустила ночник Yeelight с
Стивен Сигал переедет и займётся
Ольгу Бузову не пустят в США из-за
Ученые: Аппараты нового поколения
НАТО подорвали токсичные торпеды в
В Сети появились рендеры новейшего
В Санкт-Петербурге создали новое
На Кузбассе отец держал 11-летнего сына
Кристина Орбакайте в детской шапке
Volkswagen представит бюджетный
Лиза Пескова рассказала в Instagram 43
BMW выпустит спецверсию купе 8-Series
Ученые NASA: Самый молодой остров
Эксперты рассказали о перспективах для
В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка
Renault Kwid не стала повышать цены на
Ученый: Две ядерные боеголовки
Божена Рынска осудила сгоревших жителей
Рэпер Оксимирон опубликовал в Twitter
Молодежные смартфоны Samsung Galaxy M10
Ирина Муравьева не хочет писать
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше
Алена Долецкая перенесла 14 процедур
Уфолог в лунном кратере обнаружил
Просмотреть все новости