Ольгу Бузову не пустят в США из-за некорректной рекламы в Instagram





Но событие, которое произошло накануне, может полностью уничтожить планы девушки, ведь ей аннулировали визу в США. При объяснении, почему так поступили с Ольгой Бузовой, аргументировали только то, что она выставляет к себе на страницу в Instagram некорректную рекламу.Возможно в будущем девушка может столкнуться с трудностями в путешествии.Знаменитая телеведущая "Дома-2" в настоящее время находится в Португалии и такая новость её просто не может не огорчить.