Ольгу Бузову не пустят в США из-за некорректной рекламы в Instagram
Не секрет, что в своих образах Ольга Бузова постоянно копирует знаменитых американских певиц. Конечно же, ведущая "Дома-2" не раз заявляла, что мечтает попасть на концерт в Beyoce, зарядиться энергией и создать что-то подобное.
Но событие, которое произошло накануне, может полностью уничтожить планы девушки, ведь ей аннулировали визу в США. При объяснении, почему так поступили с Ольгой Бузовой, аргументировали только то, что она выставляет к себе на страницу в Instagram некорректную рекламу.
Возможно в будущем девушка может столкнуться с трудностями в путешествии.
Знаменитая телеведущая "Дома-2" в настоящее время находится в Португалии и такая новость её просто не может не огорчить.
Но событие, которое произошло накануне, может полностью уничтожить планы девушки, ведь ей аннулировали визу в США. При объяснении, почему так поступили с Ольгой Бузовой, аргументировали только то, что она выставляет к себе на страницу в Instagram некорректную рекламу.
Возможно в будущем девушка может столкнуться с трудностями в путешествии.
Знаменитая телеведущая "Дома-2" в настоящее время находится в Португалии и такая новость её просто не может не огорчить.
ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:28