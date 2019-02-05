Ученые: Аппараты нового поколения долетят до Альфы Центавра и Земли 2.0 за 20 лет





Флот миниатюрных зондов в виде микрочипов разрабатывается в рамках проекта Breakthrough Starshot, который в свою очередь является частью программы The Breakthrough Initiatives, основанной российским предпринимателем Юрием Мильнером и усопшим физиком-теоретиком Стивеном Хокингом.Миниатюрные микрочипы с четырехметровыми солнечными парусами будут нести на борту все необходимое оборудование для изучения Альфы Центавра и планеты, расположенной в зоне обитаемости, которую иногда называют Земля 2.0. При этом применение новых технологий позволит разогнать зонд до двух десятых скорости света, поэтому аппарат сможет достичь ближайшей к Солнцу звезды за 20 лет. Однако скептики считают, что проект Breakthrough Starshot слишком оптимистично описывает межзвездное путешествие, ведь разработка солнечного паруса еще даже не началась.