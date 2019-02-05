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Ученые: Аппараты нового поколения долетят до Альфы Центавра и Земли 2.0 за 20 лет

Ученые полагают, что аппараты нового поколения смогут добраться до звезды Альфа Центавра и тамошней планеты Земля 2.0 за 20 лет. Невероятную скорость межзвездные зонды смогут развить благодаря наличию светового паруса, использующего для движения давление солнечного света.
Ученые: Аппараты нового поколения долетят до Альфы Центавра и Земли 2.0 за 20 лет

Флот миниатюрных зондов в виде микрочипов разрабатывается в рамках проекта Breakthrough Starshot, который в свою очередь является частью программы The Breakthrough Initiatives, основанной российским предпринимателем Юрием Мильнером и усопшим физиком-теоретиком Стивеном Хокингом.

Миниатюрные микрочипы с четырехметровыми солнечными парусами будут нести на борту все необходимое оборудование для изучения Альфы Центавра и планеты, расположенной в зоне обитаемости, которую иногда называют Земля 2.0. При этом применение новых технологий позволит разогнать зонд до двух десятых скорости света, поэтому аппарат сможет достичь ближайшей к Солнцу звезды за 20 лет. Однако скептики считают, что проект Breakthrough Starshot слишком оптимистично описывает межзвездное путешествие, ведь разработка солнечного паруса еще даже не началась.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:22

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