НАТО подорвали токсичные торпеды в Норвегии неподалеку от российской акватории
НАТО подорвали торпеды с ранее затонувшего фрегата Helge Ingstad у берегов Норвегии неподалеку от российской акватории. По словам Минобороны, перемещать Sting Ray (Стингрэй) на специальный полигон было довольно рискованно.
Не так давно стало известно, что НАТО подорвало несколько торпед Sting Ray в водах Норвегии и Российской Федерации. Боеприпасы достали со дна моря, где находится затонувший ранее Helge Ingstad, который во время учений в Северном море ушел ко дну. В СМИ заявляют, что одна торпеда имела вес около 267 килограммов, а внутри нее находилась 45-килограмовая «начинка» из бризантного взрывчатого вещества. По мнению специалистов, подрыв оружия с ядовитым веществом сильно нанес вред акватории территориальных вод обеих стран.
Главнокомандующий операцией Бенгт Бердаль в свою защиту заявил, что существовал риск взрыва торпед во время их перемещения на суше. Ведь никто не знает, как бы они себя повели, соприкасаясь с воздухом.
Не так давно стало известно, что НАТО подорвало несколько торпед Sting Ray в водах Норвегии и Российской Федерации. Боеприпасы достали со дна моря, где находится затонувший ранее Helge Ingstad, который во время учений в Северном море ушел ко дну. В СМИ заявляют, что одна торпеда имела вес около 267 килограммов, а внутри нее находилась 45-килограмовая «начинка» из бризантного взрывчатого вещества. По мнению специалистов, подрыв оружия с ядовитым веществом сильно нанес вред акватории территориальных вод обеих стран.
Главнокомандующий операцией Бенгт Бердаль в свою защиту заявил, что существовал риск взрыва торпед во время их перемещения на суше. Ведь никто не знает, как бы они себя повели, соприкасаясь с воздухом.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:15