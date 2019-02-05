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НАТО подорвали токсичные торпеды в Норвегии неподалеку от российской акватории

НАТО подорвали торпеды с ранее затонувшего фрегата Helge Ingstad у берегов Норвегии неподалеку от российской акватории. По словам Минобороны, перемещать Sting Ray (Стингрэй) на специальный полигон было довольно рискованно.
НАТО подорвали токсичные торпеды в Норвегии неподалеку от российской акватории

Не так давно стало известно, что НАТО подорвало несколько торпед Sting Ray в водах Норвегии и Российской Федерации. Боеприпасы достали со дна моря, где находится затонувший ранее Helge Ingstad, который во время учений в Северном море ушел ко дну. В СМИ заявляют, что одна торпеда имела вес около 267 килограммов, а внутри нее находилась 45-килограмовая «начинка» из бризантного взрывчатого вещества. По мнению специалистов, подрыв оружия с ядовитым веществом сильно нанес вред акватории территориальных вод обеих стран.

Главнокомандующий операцией Бенгт Бердаль в свою защиту заявил, что существовал риск взрыва торпед во время их перемещения на суше. Ведь никто не знает, как бы они себя повели, соприкасаясь с воздухом.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:15

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