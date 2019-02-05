НАТО подорвали токсичные торпеды в Норвегии неподалеку от российской акватории





Не так давно стало известно, что НАТО подорвало несколько торпед Sting Ray в водах Норвегии и Российской Федерации. Боеприпасы достали со дна моря, где находится затонувший ранее Helge Ingstad, который во время учений в Северном море ушел ко дну. В СМИ заявляют, что одна торпеда имела вес около 267 килограммов, а внутри нее находилась 45-килограмовая «начинка» из бризантного взрывчатого вещества. По мнению специалистов, подрыв оружия с ядовитым веществом сильно нанес вред акватории территориальных вод обеих стран.Главнокомандующий операцией Бенгт Бердаль в свою защиту заявил, что существовал риск взрыва торпед во время их перемещения на суше. Ведь никто не знает, как бы они себя повели, соприкасаясь с воздухом.