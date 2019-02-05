В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка загорелась от газовой плиты





4 февраля в 21:30 в травмпункт госпитализировали 6-летнего ребёнка, находящегося в крайне тяжёлом состоянии. У малышки медицинскими работниками были зафиксированы ожоги второй и третьей степени в районе живота, а также грудной клетки.Родители девочки сообщили, что около восьми часов вечера у их дочки загорелась от газовой плиты одежда. По данному происшествию проводится проверка.