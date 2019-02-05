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В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка загорелась от газовой плиты

В Санкт-Петербурге вечером 4 февраля в одну из местных клиник была госпитализирована 6-летняя девочка. Малышка, загоревшись от кухонной газовой плиты, получила крайне серьёзные ожоги.
В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка загорелась от газовой плиты

4 февраля в 21:30 в травмпункт госпитализировали 6-летнего ребёнка, находящегося в крайне тяжёлом состоянии. У малышки медицинскими работниками были зафиксированы ожоги второй и третьей степени в районе живота, а также грудной клетки.

Родители девочки сообщили, что около восьми часов вечера у их дочки загорелась от газовой плиты одежда. По данному происшествию проводится проверка.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:03

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