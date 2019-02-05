BMW выпустит спецверсию купе 8-Series





Для спортивной версии производитель разработал уникальный цвет краски для кузова - Frozen Barcelona Blue (серо-голубой «металлик»). Над этим новшеством трудились в подразделении BMW Individual. Что касается внешнего дизайна, то M850i xDrive Coupe First Edition оснастили низкой подвеской, Y-образными спицами на дисках от Jet Black в 20 дюймов. Что касается крыши, то она сделана из углепластика.Также без внимания не осталась отделка салона, здесь преобладают комбинированные цвета кожи – слоновой кости и темно-синего. Рулевое колесо выполнено в форме буквы «М», а также установлена аудиосистема высокого класса от британской компании Bowers & Wilkins. Двигатель у новинки остался таким же, как и у обычной M850i. Здесь также установлен V8 объемом 4,4 литра с мощностью 530 лошадиных сил и управляется он 8-ступенчатой коробкой «автомат». До своей первой сотни автомобиль способен разогнаться за 3, 7 секунды.