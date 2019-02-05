Ученые NASA: Самый молодой остров Тихого океана похож на Марс





Новый участок земли образовался неподалеку государства Тонга и насчитывает уже четыре года. За этот период новообразование покрылось растительностью. Данный факт позволил ему стать местом поселения для многих морских птиц. Чаще всего тут можно встретить темных крачков и сов.В конце 2014 года с помощью спутников удалось обнаружить вулканический шлейф в Тихом океане. Извержение подводного большого котла продлилось до конца января 2015 года. На этом месте из-под воды появился значительный участок суши. На сегодняшний день он не получил официального названия, однако чаще всего его обозначают по названию соседних островов – Хунга Тонга-Хунга Хаапай.После извержения вулкана на поверхности новообразования должны были осесть пепел и зола, однако почва острова светлая и липкая, чем-то напоминающая глину. Исследователи смогли обнаружить на территории острова грязевые массы, происхождение которых на данный момент не установлены. Сотрудники NASA взяли пробы для изучения в лабораторных условиях. Всю территорию острова осмотрели с помощью специального дрона.Ученые уверены, что Хунга Тонга-Хунга Хаапай будет находится на поверхности воды от шести до тридцати лет. Он вызвал большой интерес экспертов NASA. Они считают, что поверхность острова очень похожа на поверхность Красной планеты, в тот период, когда на ней были океаны и еще не прекратилась вулканическая деятельность.