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Ученые NASA: Самый молодой остров Тихого океана похож на Марс

Исследования ученых из NASA показали, что один из самых молодых островов мира, который расположен в Тихом океане, похож на планету Марс. Данную информацию распространило издание The Guardian.
Ученые NASA: Самый молодой остров Тихого океана похож на Марс

Новый участок земли образовался неподалеку государства Тонга и насчитывает уже четыре года. За этот период новообразование покрылось растительностью. Данный факт позволил ему стать местом поселения для многих морских птиц. Чаще всего тут можно встретить темных крачков и сов.

В конце 2014 года с помощью спутников удалось обнаружить вулканический шлейф в Тихом океане. Извержение подводного большого котла продлилось до конца января 2015 года. На этом месте из-под воды появился значительный участок суши. На сегодняшний день он не получил официального названия, однако чаще всего его обозначают по названию соседних островов – Хунга Тонга-Хунга Хаапай.

После извержения вулкана на поверхности новообразования должны были осесть пепел и зола, однако почва острова светлая и липкая, чем-то напоминающая глину. Исследователи смогли обнаружить на территории острова грязевые массы, происхождение которых на данный момент не установлены. Сотрудники NASA взяли пробы для изучения в лабораторных условиях. Всю территорию острова осмотрели с помощью специального дрона.
Ученые NASA: Самый молодой остров Тихого океана похож на Марс

Ученые уверены, что Хунга Тонга-Хунга Хаапай будет находится на поверхности воды от шести до тридцати лет. Он вызвал большой интерес экспертов NASA. Они считают, что поверхность острова очень похожа на поверхность Красной планеты, в тот период, когда на ней были океаны и еще не прекратилась вулканическая деятельность.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:11

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