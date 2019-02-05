Renault Kwid не стала повышать цены на обновлённую версию Kwid





Новую вариацию наделили мультимедийным комплексом, имеющим голосовое управление. Он является совместимым с Android, а также Apple. Базовую версию авто оснащают подушкой безопасности для водителя, а также парктроником. Можно приобрести Kwid, комплектуемый 0,8-литровой бензиновой силовой установкой на 54 лошадиные силы, либо литровым бензиновым мотором на 68 лошадиных сил. Транспортное средство является переднеприводным. Новая версия Renault Kwid в Российской Федерации расценивается в 246 000 рублей.За 3 года Renault Kwid стал бестселлером, однако сейчас популярность транспортного средства упала. Так, в прошлом году на территории Индии реализации авто снизились на 28 процентов. Вследствие этого производитель решил обновить автомобиль.