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Божена Рынска осудила сгоревших жителей столичного элитного дома

Божена Рынска в соцсети Facebook прокомментировала трагедию, случившуюся 4 февраля нынешнего года в Москве. Российская журналистка осудила сгоревших жителей столичного элитного дома, находящегося на Никитском бульваре.
Божена Рынска осудила сгоревших жителей столичного элитного дома

Рынска написала, что наверняка риелторы предлагали различные варианты расселения погоревшим жильцам, проживающим в коммуналке. Однако они, «отравляя жизнь друг другу», мечтали получить за свою недвижимость двухкомнатное жилье на Патриарших. По ее мнению, если бы они переехали в Бутово, могли в настоящее время жить, наслаждаясь жизнью. В комментариях некоторые подписчики разделили мнение Божены. Фолловеры заявили, что жильцы в данной ситуации не виноваты. По их мнению, пожарные даже не пытались тушить возгорание.

Стоит напомнить, что 4 февраля в доме, где проживали известные личности, произошел пожар, во время которого погибло восемь человек. Возгорание уничтожило три этажа здания дореволюционной постройки.



 
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Общество / Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:42

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