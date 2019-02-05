Божена Рынска осудила сгоревших жителей столичного элитного дома





Рынска написала, что наверняка риелторы предлагали различные варианты расселения погоревшим жильцам, проживающим в коммуналке. Однако они, «отравляя жизнь друг другу», мечтали получить за свою недвижимость двухкомнатное жилье на Патриарших. По ее мнению, если бы они переехали в Бутово, могли в настоящее время жить, наслаждаясь жизнью. В комментариях некоторые подписчики разделили мнение Божены. Фолловеры заявили, что жильцы в данной ситуации не виноваты. По их мнению, пожарные даже не пытались тушить возгорание.Стоит напомнить, что 4 февраля в доме, где проживали известные личности, произошел пожар, во время которого погибло восемь человек. Возгорание уничтожило три этажа здания дореволюционной постройки.