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Молодежные смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20 поступили в продажу

Молодежные смартфоны Galaxy M10 и M20 от южнокорейской компании Samsung уже поступили в продажу. Их презентация прошла относительно недавно, а именно в конце прошлого месяца. Стартовая цена составляет 111 долларов США.
Молодежные смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20 поступили в продажу

Samsung Galaxy M10 и M20 рассчитаны в основном на молодежь, поколение миллениалов, и считаются бюджетными моделями. Каждая из версий имеет свою цену, все зависит от объема памяти. Например, в 125 долларов США обойдется версия с 3/32 ГБ (Galaxy M10), а с таким же объемом ее старшая «сестра» (Galaxy M20) в 153 доллара. Однако последняя обойдется в 180 долларов, если ее память будет уже 4/64 ГБ. Самая «маленькая» версия в 2/16 ГБ обойдется в 111 долларов. Что касается экрана, то на нем установлен Infinity-V дисплей, а сверху каплевидный вырез под фронтальную камеру.
Молодежные смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20 поступили в продажу

Galaxy M10 оснастили аккумулятором емкостью 3400 мАч, двойной тыльной камерой с 13 и 5 Мп модулями, и процессором SoC Exynos 7870. На экране в 6,2 дюйма сверху расположилась фронтальная камера с 5 Мп модулем, а его разрешение составляет 1480 на 720 пикселей. Galaxy M20 имеет дисплей немного шире – 6,3 дюйма и больше пикселей – 2340 на 1080. Здесь уже мощнее аккумулятор – 5000 мАч и селфи-камера на 8 Мп, а также немного мощнее чипсет - SoC Exynos 7904. Новинки работают на платформе Android 8 Oreo. При покупке будущий владелец получит выгодный интернет-трафик и тарифный план.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:28

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