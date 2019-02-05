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Ирина Муравьева не хочет писать автобиографию, чтобы ее жизнь осталась секретом

Народной артистке России Ирине Муравьевой 8 февраля исполняется 69 лет. В одном из интервью звезда театра и кино сообщила, что не собирается писать автобиографию. Актриса объяснила: зрителю это не нужно.
Ирина Муравьева не хочет писать автобиографию, чтобы ее жизнь осталась секретом

Ирина Муравьева отметила, что ей давно предлагали написать книгу о себе, но ее жизнь - один большой секрет. И она хочет, чтобы так и осталось. Артистка всегда была скромной и обаятельной. Она сообщила, что очень смущалась, когда после показа картин "Карнавал", Москва слезам не верит", "Самая обаятельная и привлекательная" ей говорили множество комплиментов. В такие моменты звезда терялась, не зная как себя вести. Фанаты признавались ей в любви, а она не понимала, за что ее так любят: "Они же меня совсем не знают. Я и роль - это абсолютно разные вещи".

Со временем Ирина Муравьева поняла, что к таким проявлениям "любви" поклонников нужно относиться как можно спокойнее. Актриса отметила: зрители говорят комплименты не ей, а образу, который видят на экране.

Знаменитость вспомнила о фильмах, где ей довелось играть и поделилась впечатлениями. В "Самой обаятельной и привлекательной" ей сначала не хотелось сниматься: не нравилась тема "треугольник, жена, любовница". Сейчас Ирина Муравьева считает картину очень хорошей. Звезда довольна своими ролями и с теплотой отзывается о кинокартинах, где она участвовала.
Ирина Муравьева не хочет писать автобиографию, чтобы ее жизнь осталась секретом

Народная артистка получила больше 40 ролей в театре и кино. Сейчас планов, касающихся участия в новых проектах, нет. Новая роль ждет Ирину Муравьеву в Малом театре в апреле, однако подробностей звезда сообщать не стала.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:20

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