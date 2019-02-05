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Лиза Пескова рассказала в Instagram 43 факта из своей личной жизни

Блогер Лиза Пескова откровенно призналась во всех своих увлечениях, занятиях и рассказала о существующей зависимости от некоторых медицинских препаратов. Все факты своей личной жизни, наследница пресс-секретаря российского президента опубликовала в микроблоге социальной сети Instagram.
Лиза Пескова рассказала в Instagram 43 факта из своей личной жизни

В своем посте Пескова написала сорок три факта из своей личной жизни. Данный перечень позволил многочисленным фолловерам знаменитости узнать о том, что их кумир родилась в столице Турции, она натуральная блондинка и не любит вопросов, касающихся ее волос, некоторое время работала в магазине Zadig&Voltaire, в совершенстве знает английский и французский языки, а также изучает турецкий и арабский.

Дочь политика экстерном закончила московскую школу. Во время обучения в закрытых пансионатах и специализированых интернатах Лиза очень тяжело находила себе друзей, из-за необщительности ее долгое время называли «маргиналом». Блогер считает, что самой лучшей подругой для нее является мама – Екатерина Солоцинская.

Поклонники в комментариях признались, что самым шокирующим для них стало признание Лизы Песковой в зависимости от спрея «Ксимелин».



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:34

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