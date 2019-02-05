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Рэпер Оксимирон опубликовал в Twitter фрагмент последней переписки с Децлом

На своей странице в Twitter рэпер Оксимирон опубликовал фрагмент последней переписки с Децлом, состоявшейся в конце 2017 года. Мирон Федоров предлагал Кириллу Толмацкому встретиться, чтобы уладить все разногласия, но они так и не смогли увидеться.
Рэпер Оксимирон опубликовал в Twitter фрагмент последней переписки с Децлом

Мирон Федоров неоднократно заявлял, что никогда не являлся поклонником Децла. Кроме того, он считал, что на эстраду ему помог пробиться его состоятельный отец, подобные нападки Кирилл Толмацкий всегда отрицал. Однако Оксимирон называл глупцами тех, кто оспаривал факт того, что именно после Децла российскую сцену захлестнула волна рэп-исполнителей.

В результате остановки сердца в ночь на 3 февраля скончался рэпер Децл. По словам очевидцев, после концерта ему стало плохо, он сел на кресло, с которого встать ему уже не удалось. Врачи пытались провести реанимационные мероприятия, но спасти рэпера не смогли.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:40

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