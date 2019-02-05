Рэпер Оксимирон опубликовал в Twitter фрагмент последней переписки с Децлом



RIP Децл. Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо. Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я смогли в свое время сформулировать свой ответ.

В итоге так и не пересеклись. pic.twitter.com/VtFb0j7vl4 — Oxxxymiron (@norimyxxxo) 4 февраля 2019 г.

Мирон Федоров неоднократно заявлял, что никогда не являлся поклонником Децла. Кроме того, он считал, что на эстраду ему помог пробиться его состоятельный отец, подобные нападки Кирилл Толмацкий всегда отрицал. Однако Оксимирон называл глупцами тех, кто оспаривал факт того, что именно после Децла российскую сцену захлестнула волна рэп-исполнителей.В результате остановки сердца в ночь на 3 февраля скончался рэпер Децл. По словам очевидцев, после концерта ему стало плохо, он сел на кресло, с которого встать ему уже не удалось. Врачи пытались провести реанимационные мероприятия, но спасти рэпера не смогли.