Алена Долецкая перенесла 14 процедур ЭКО и 12 выкидышей ради материнства





Своей историей Долецкая хотела поддержать вторую участницу программы – певицу Елку. Вокалистка жаловалась на нетактичность некоторых людей, которых интересует, почему у нее отсутствуют дети. Корреспондентка заявила, что артистке не стоит обращать внимания на любопытных людей. Журналистка рассказала, что мечтала о большой и крепкой семье с «кучей» детей. Однако у нее не было возможности познать материнского счастья, вместо чего Алена построила успешную карьеру.По словам корреспондентки, сначала ей было очень больно, когда ей задавали вопросы по поводу продолжения рода. Однако с годами Долецкая поняла, что она не должна ни перед кем отчитываться. Долецкая отметила, что сейчас она ощущает себя полноценной, счастливой женщиной.