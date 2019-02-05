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Алена Долецкая перенесла 14 процедур ЭКО и 12 выкидышей ради материнства

Алена Долецкая в рамках Youtube-шоу Татьяны Лазаревой рассказала, какой ужас она пережила ради материнства. Журналистке пришлось перенести 14 процедур ЭКО и 12 выкидышей.
Алена Долецкая перенесла 14 процедур ЭКО и 12 выкидышей ради материнства

Своей историей Долецкая хотела поддержать вторую участницу программы – певицу Елку. Вокалистка жаловалась на нетактичность некоторых людей, которых интересует, почему у нее отсутствуют дети. Корреспондентка заявила, что артистке не стоит обращать внимания на любопытных людей. Журналистка рассказала, что мечтала о большой и крепкой семье с «кучей» детей. Однако у нее не было возможности познать материнского счастья, вместо чего Алена построила успешную карьеру.

По словам корреспондентки, сначала ей было очень больно, когда ей задавали вопросы по поводу продолжения рода. Однако с годами Долецкая поняла, что она не должна ни перед кем отчитываться. Долецкая отметила, что сейчас она ощущает себя полноценной, счастливой женщиной.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:03

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