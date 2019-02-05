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Децл 7 лет назад рассказал, что видит свои похороны с джазовым оркестром и розовым шампанским

Ныне покойный российский рэп-исполнитель Децл семь лет назад рассказал о том, какими видит свои похороны и поделился своим отношением к смерти. Он хотел, чтобы играл джазовый оркестр и все пили розовое шампанское, наслаждаясь этим днем.
Децл 7 лет назад рассказал, что видит свои похороны с джазовым оркестром и розовым шампанским

Децл в своем интервью, которое дал в 2012 году, рассказал и об отношении к собственной смерти. По его мнению, это просто переход на другой уровень. В качестве примера он приводил жителей Мексики, которые считают, что мир состоит из света и вибраций. Он был уверен, что тот человек, который совершил много хороших дел, сможет перейти на новый уровень быстрее и качественнее. Также он вспомнил про реинкарнацию, в которую верят индусы. В этом случае у человека получится переродиться, если он на своем пути завершил все дела.

Что касается собственных похорон, то Децл признался, что не хотел бы, чтобы его оплакивали толпы бабулек, ведь они будут мешать ему «стартануть в стратосферу». Вместо этого только красивая джазовая музыка и розовое шампанское.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:50

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