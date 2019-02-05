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Ученые: "Материнские" стволовые клетки могут стать маркерами для выявления рака

"Материнские" стволовые клетки могут стать маркерами для выявления рака, показало исследование. Помимо остановки собственного старения, они способны распространять метастазы.
Ученые: "Материнские" стволовые клетки могут стать маркерами для выявления рака

Все виды рака могут быть выявлены благодаря наблюдению за "клетками происхождения", умеющими отдалять свою смерть. Научившись взаимодействовать с ними, учёные смогут прийти к эффективным способам лечения онкологии. Как пишет профессор Майкл Лисанти из Университета Солфорд в издании Frontiers in Oncology, придя к началу пути, медики поймут, как лечить рак без использования нынешних лекарств.

Открытие исследователи совершили, отобрав наиболее активные раковые стволовые клетки из опухоли молочной железы. Составляя всего 0,2%, они отличаются особыми характеристиками.

В конце своей жизни "клетки происхождения" прекращают деление и "замораживают" дальнейшее старение. Предположительно, для этого они используют антиоксиданты и энергию митохондрий. Раковая "материнская" клетка бесконтрольно размножается, образуя опухоль.

Она также может распространять по организму метастазы, питаемые энергией клеточных ядер. Используя новые знания о раке, учёные надеются лечить его более эффективно без химиотерапии и тяжело переносимых препаратов.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:37

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