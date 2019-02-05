Ученые: "Материнские" стволовые клетки могут стать маркерами для выявления рака
"Материнские" стволовые клетки могут стать маркерами для выявления рака, показало исследование. Помимо остановки собственного старения, они способны распространять метастазы.
Все виды рака могут быть выявлены благодаря наблюдению за "клетками происхождения", умеющими отдалять свою смерть. Научившись взаимодействовать с ними, учёные смогут прийти к эффективным способам лечения онкологии. Как пишет профессор Майкл Лисанти из Университета Солфорд в издании Frontiers in Oncology, придя к началу пути, медики поймут, как лечить рак без использования нынешних лекарств.
Открытие исследователи совершили, отобрав наиболее активные раковые стволовые клетки из опухоли молочной железы. Составляя всего 0,2%, они отличаются особыми характеристиками.
В конце своей жизни "клетки происхождения" прекращают деление и "замораживают" дальнейшее старение. Предположительно, для этого они используют антиоксиданты и энергию митохондрий. Раковая "материнская" клетка бесконтрольно размножается, образуя опухоль.
Она также может распространять по организму метастазы, питаемые энергией клеточных ядер. Используя новые знания о раке, учёные надеются лечить его более эффективно без химиотерапии и тяжело переносимых препаратов.
Все виды рака могут быть выявлены благодаря наблюдению за "клетками происхождения", умеющими отдалять свою смерть. Научившись взаимодействовать с ними, учёные смогут прийти к эффективным способам лечения онкологии. Как пишет профессор Майкл Лисанти из Университета Солфорд в издании Frontiers in Oncology, придя к началу пути, медики поймут, как лечить рак без использования нынешних лекарств.
Открытие исследователи совершили, отобрав наиболее активные раковые стволовые клетки из опухоли молочной железы. Составляя всего 0,2%, они отличаются особыми характеристиками.
В конце своей жизни "клетки происхождения" прекращают деление и "замораживают" дальнейшее старение. Предположительно, для этого они используют антиоксиданты и энергию митохондрий. Раковая "материнская" клетка бесконтрольно размножается, образуя опухоль.
Она также может распространять по организму метастазы, питаемые энергией клеточных ядер. Используя новые знания о раке, учёные надеются лечить его более эффективно без химиотерапии и тяжело переносимых препаратов.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:37