Ученые: "Материнские" стволовые клетки могут стать маркерами для выявления рака





Все виды рака могут быть выявлены благодаря наблюдению за "клетками происхождения", умеющими отдалять свою смерть. Научившись взаимодействовать с ними, учёные смогут прийти к эффективным способам лечения онкологии. Как пишет профессор Майкл Лисанти из Университета Солфорд в издании Frontiers in Oncology, придя к началу пути, медики поймут, как лечить рак без использования нынешних лекарств.Открытие исследователи совершили, отобрав наиболее активные раковые стволовые клетки из опухоли молочной железы. Составляя всего 0,2%, они отличаются особыми характеристиками.В конце своей жизни "клетки происхождения" прекращают деление и "замораживают" дальнейшее старение. Предположительно, для этого они используют антиоксиданты и энергию митохондрий. Раковая "материнская" клетка бесконтрольно размножается, образуя опухоль.Она также может распространять по организму метастазы, питаемые энергией клеточных ядер. Используя новые знания о раке, учёные надеются лечить его более эффективно без химиотерапии и тяжело переносимых препаратов.