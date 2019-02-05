Европарламент рассмотрит вопрос о разрыве стратегического партнерства с Россией
В Европарламенте в очередной раз подняли вопрос о разрыве стратегического партнерства Европейского союза и Российской Федерации. Член «Европейской народной партии» и депутат от Латвии Сандра Калниете, выдвинувшая свой проект по разрыву отношений, нашла поддержку у комиссии по иностранным делам.
По словам латвийской чиновницы, пока Россия продолжает дестабилизировать Украину, противодействовать европейским государствам, незаконно удерживать Крым, а также дезинформировать европейских избирателей и устраивать кибератаки, ЕС необходимо разорвать с ней все связи и свести на нет дипломатический стиль общения.
Кроме того, Сандра Калниете предложила усилить антироссийские санкции, чтобы добиться от Москвы соблюдения международных норм. Но при этом чиновница считает важным аспектом поддержку гражданского общества в России. Свой проект она вынесла на рассмотрение в декабре 2018 года, в марте 2019 года Европарламент рассмотрит его.
По словам латвийской чиновницы, пока Россия продолжает дестабилизировать Украину, противодействовать европейским государствам, незаконно удерживать Крым, а также дезинформировать европейских избирателей и устраивать кибератаки, ЕС необходимо разорвать с ней все связи и свести на нет дипломатический стиль общения.
Кроме того, Сандра Калниете предложила усилить антироссийские санкции, чтобы добиться от Москвы соблюдения международных норм. Но при этом чиновница считает важным аспектом поддержку гражданского общества в России. Свой проект она вынесла на рассмотрение в декабре 2018 года, в марте 2019 года Европарламент рассмотрит его.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:15