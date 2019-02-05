Европарламент рассмотрит вопрос о разрыве стратегического партнерства с Россией





По словам латвийской чиновницы, пока Россия продолжает дестабилизировать Украину, противодействовать европейским государствам, незаконно удерживать Крым, а также дезинформировать европейских избирателей и устраивать кибератаки, ЕС необходимо разорвать с ней все связи и свести на нет дипломатический стиль общения.Кроме того, Сандра Калниете предложила усилить антироссийские санкции, чтобы добиться от Москвы соблюдения международных норм. Но при этом чиновница считает важным аспектом поддержку гражданского общества в России. Свой проект она вынесла на рассмотрение в декабре 2018 года, в марте 2019 года Европарламент рассмотрит его.