Ученые: Одинокие мужчины имеют более высокий уровень тестостерона





Университет Маккуори пригласил 82 гетеросексуальных женщин, которые оценили мужественность одиноких и состоящих в отношениях мужчин 18-35 лет. Исследователи предложили добровольцам надеть футболки и заниматься физической активностью до тех пор, пока не выработается пот. После этого женщинам дали оценить сильный или слабый запах одежды по шкале от 1 до 6 баллов.Также представительницам прекрасного пола показали лица участвовавших в эксперименте мужчин. Большинство женщин, взяв футболки занятых в отношениях добровольцев, поставило им среднюю оценку в 3 балла. Запах одиноких мужчин чаще оценивали как более сильный и дали им по 3,5 балла.Кроме того, лица свободных кавалеров показались женщинам более мужественными, чем у занятых. Авторы исследования отмечают, что в постоянных любовных отношениях мужчины перестают вырабатывать то количество тестостерона, которое необходимо им для привлечения партнёрш. Это отражается на запахе тела, в котором улавливается больше или меньше феромонов, ассоциируемых с сексуальностью.