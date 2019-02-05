Ученые: Одинокие мужчины имеют более высокий уровень тестостерона
Одинокие мужчины имеют более высокий уровень тестостерона, показало исследование. Гормон придаёт телу более острый запах, который привлекает внимание женщин.
Университет Маккуори пригласил 82 гетеросексуальных женщин, которые оценили мужественность одиноких и состоящих в отношениях мужчин 18-35 лет. Исследователи предложили добровольцам надеть футболки и заниматься физической активностью до тех пор, пока не выработается пот. После этого женщинам дали оценить сильный или слабый запах одежды по шкале от 1 до 6 баллов.
Также представительницам прекрасного пола показали лица участвовавших в эксперименте мужчин. Большинство женщин, взяв футболки занятых в отношениях добровольцев, поставило им среднюю оценку в 3 балла. Запах одиноких мужчин чаще оценивали как более сильный и дали им по 3,5 балла.
Кроме того, лица свободных кавалеров показались женщинам более мужественными, чем у занятых. Авторы исследования отмечают, что в постоянных любовных отношениях мужчины перестают вырабатывать то количество тестостерона, которое необходимо им для привлечения партнёрш. Это отражается на запахе тела, в котором улавливается больше или меньше феромонов, ассоциируемых с сексуальностью.
Университет Маккуори пригласил 82 гетеросексуальных женщин, которые оценили мужественность одиноких и состоящих в отношениях мужчин 18-35 лет. Исследователи предложили добровольцам надеть футболки и заниматься физической активностью до тех пор, пока не выработается пот. После этого женщинам дали оценить сильный или слабый запах одежды по шкале от 1 до 6 баллов.
Также представительницам прекрасного пола показали лица участвовавших в эксперименте мужчин. Большинство женщин, взяв футболки занятых в отношениях добровольцев, поставило им среднюю оценку в 3 балла. Запах одиноких мужчин чаще оценивали как более сильный и дали им по 3,5 балла.
Кроме того, лица свободных кавалеров показались женщинам более мужественными, чем у занятых. Авторы исследования отмечают, что в постоянных любовных отношениях мужчины перестают вырабатывать то количество тестостерона, которое необходимо им для привлечения партнёрш. Это отражается на запахе тела, в котором улавливается больше или меньше феромонов, ассоциируемых с сексуальностью.
Наука / Авторские новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:07