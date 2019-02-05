Появились изображения новой модели «умных» часов Fitbit Versa 2
Американская компания Fitbit выпустит «умные» часы модели Versa 2. Изображения новинки уже появились в Сети.
Часы Versa стали для бренда Fitbit достаточно удачным изобретением. Именно благодаря данной модели компания смогла значительно улучшить свое финансовое положение. Первая модель «умного» гаджета Versa попала на потребительский рынок в начале весны прошлого года. Это дает возможность сделать выводы, что совсем скоро выйдет новая модель устройства, его модифицированная версия. Недавно на просторах Всемирной паутины появились изображения девайса нового поколения. Эксперты предполагают, что именно данные часы и предстанут перед аудиторией, как Versa 2.
Дизайн гаджета практически не изменился. Бытует мнение, что его экран станет крупнее. На сегодняшний день никаких данных о технических характеристиках «умных» часов Fitbit Versa 2 неизвестно. Предыдущая модель лишена GPS-навигатора. Возможно, данным модулем оснастят новинку. Предполагается, что девайс от американской компании станет хорошим обновлением уже существующей модели, а не новинкой бренда.
Часы Versa стали для бренда Fitbit достаточно удачным изобретением. Именно благодаря данной модели компания смогла значительно улучшить свое финансовое положение. Первая модель «умного» гаджета Versa попала на потребительский рынок в начале весны прошлого года. Это дает возможность сделать выводы, что совсем скоро выйдет новая модель устройства, его модифицированная версия. Недавно на просторах Всемирной паутины появились изображения девайса нового поколения. Эксперты предполагают, что именно данные часы и предстанут перед аудиторией, как Versa 2.
Дизайн гаджета практически не изменился. Бытует мнение, что его экран станет крупнее. На сегодняшний день никаких данных о технических характеристиках «умных» часов Fitbit Versa 2 неизвестно. Предыдущая модель лишена GPS-навигатора. Возможно, данным модулем оснастят новинку. Предполагается, что девайс от американской компании станет хорошим обновлением уже существующей модели, а не новинкой бренда.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:40