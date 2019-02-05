АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 75.06 USD 65.59
Курс валют на 05.02.2019

Появились изображения новой модели «умных» часов Fitbit Versa 2

Американская компания Fitbit выпустит «умные» часы модели Versa 2. Изображения новинки уже появились в Сети.
Появились изображения новой модели «умных» часов Fitbit Versa 2

Часы Versa стали для бренда Fitbit достаточно удачным изобретением. Именно благодаря данной модели компания смогла значительно улучшить свое финансовое положение. Первая модель «умного» гаджета Versa попала на потребительский рынок в начале весны прошлого года. Это дает возможность сделать выводы, что совсем скоро выйдет новая модель устройства, его модифицированная версия. Недавно на просторах Всемирной паутины появились изображения девайса нового поколения. Эксперты предполагают, что именно данные часы и предстанут перед аудиторией, как Versa 2.

Дизайн гаджета практически не изменился. Бытует мнение, что его экран станет крупнее. На сегодняшний день никаких данных о технических характеристиках «умных» часов Fitbit Versa 2 неизвестно. Предыдущая модель лишена GPS-навигатора. Возможно, данным модулем оснастят новинку. Предполагается, что девайс от американской компании станет хорошим обновлением уже существующей модели, а не новинкой бренда.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Муравьева не хочет писать
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше
Алена Долецкая перенесла 14 процедур
Уфолог в лунном кратере обнаружил
Децл 7 лет назад рассказал, что видит
Эвелина Бледанс сходила в баню и
Появились изображения новой модели
Ученые: "Материнские" стволовые клетки
В России подешевели дизельное топливо и
Мария Порошина показала в Instagram
Ученые создали искусственную кожу со
Компания Toyota представит новые модели
Ученые: Просмотр телевизора может
Европарламент рассмотрит вопрос о
Mercedes-Benz назвала цены на версию
Ученые: Одинокие мужчины имеют более
Ольга Бузова заявила, что запомнит
Анастасия Волочкова заявила, что не
Ученые: Новая 3D-карта Млечного Пути
Наследника актера Бориса Смолкина
В США и Британии стартовали продажи
Уфолог: В США НЛО удалось сканировать
Звезда «Дома-2» Елена Беркова собралась
Анфиса Чехова: "Сниматься в постельных
В Сети опубликовали новые рендеры
За неделю до смерти Децл предсказал
Ученые вместо полного отказа от сахара
Ольге Бузовой аннулировали визу в США
Состоялся выход нового клипа на песню
Ученые: Женский мозг стареет медленнее
Просмотреть все новости