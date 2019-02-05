Mercedes-Benz назвала цены на версию B-Class 2019 для России





Транспортное средство оснащается 1,3-литровым турбированным силовым агрегатом на 136/163 лошадиных сил. Мощность в данном случае зависит от комплектации авто. Модель получила передний привод. Стоимость машины составляет от 2 070 000 руб. Авто наделили корпоративным дизайном. В данном случае стоит отметить характерные рёбра жёсткости в нижней, а также верхней части автомобильного кузова. При этом задние блок-фонари поучили традиционное решение. Базовая версия авто оснащается современной системой мультимедиа с 10-дюймовым сенсорным дисплеем. Авто наделили обогревом рулевого колеса, 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.Трансмиссией выступает роботизированная коробка передач версии 7G-DCT. Дорогая вариация B-Class 2019 в Российской Федерации расценивается в сумму от 2 280 000 руб. Новинка немецкого бренда в дилерских салонах появится не раньше апреля текущего года.