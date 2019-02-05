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Mercedes-Benz назвала цены на версию B-Class 2019 для России

Представители автобренда Mercedes-Benz анонсировали цены для отечественного авторынка на версию B-Class текущего модельного года. Компания предлагает две вариации компактного авто.
Mercedes-Benz назвала цены на версию B-Class 2019 для России

Транспортное средство оснащается 1,3-литровым турбированным силовым агрегатом на 136/163 лошадиных сил. Мощность в данном случае зависит от комплектации авто. Модель получила передний привод. Стоимость машины составляет от 2 070 000 руб. Авто наделили корпоративным дизайном. В данном случае стоит отметить характерные рёбра жёсткости в нижней, а также верхней части автомобильного кузова. При этом задние блок-фонари поучили традиционное решение. Базовая версия авто оснащается современной системой мультимедиа с 10-дюймовым сенсорным дисплеем. Авто наделили обогревом рулевого колеса, 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

Трансмиссией выступает роботизированная коробка передач версии 7G-DCT. Дорогая вариация B-Class 2019 в Российской Федерации расценивается в сумму от 2 280 000 руб. Новинка немецкого бренда в дилерских салонах появится не раньше апреля текущего года.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:10

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