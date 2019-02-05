Ученые: Новая 3D-карта Млечного Пути показала деформации галактики





Учёные Китайской академии наук и Университета Маккуори составили актуальную 3D-карту Млечного Пути, которая выявила неизвестные ранее деформации. Астрономы использовали пульсирующий звёзды Цефеиды, яркость которых приравнивается к дням и неделям по установленному шаблону, благодаря которому определили их удалённость. В вычислениях помог инфракрасный телескоп Explorer.Полученная карта показала, что Цефеиды закручиваются в форме буквы S на верхнем и нижнем концах, а не лежал в области плоского диска, как считалось до этого. Те же деформации претерпел и галактический газ.Спиральная форма внешней части Млечного Пути, по словам исследователей, вносит новое понимание в его формирование. Обосновывают такие искажения влиянием гравитации на галактический центр.Масса внутреннего диска образует мощное вращение, отклоняющее газ и звёзды ближе к границам в стороны.