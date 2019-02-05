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Ученые: Новая 3D-карта Млечного Пути показала деформации галактики
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Ученые: Новая 3D-карта Млечного Пути показала деформации галактики

Новая 3D-карта Млечного Пути, созданная астрономами, показала галактику более деформированной и скрученной. До этого она считалась плоским диском из звёзд и газа с утолщением в центре.
Ученые: Новая 3D-карта Млечного Пути показала деформации галактики

Учёные Китайской академии наук и Университета Маккуори составили актуальную 3D-карту Млечного Пути, которая выявила неизвестные ранее деформации. Астрономы использовали пульсирующий звёзды Цефеиды, яркость которых приравнивается к дням и неделям по установленному шаблону, благодаря которому определили их удалённость. В вычислениях помог инфракрасный телескоп Explorer.

Полученная карта показала, что Цефеиды закручиваются в форме буквы S на верхнем и нижнем концах, а не лежал в области плоского диска, как считалось до этого. Те же деформации претерпел и галактический газ.

Спиральная форма внешней части Млечного Пути, по словам исследователей, вносит новое понимание в его формирование. Обосновывают такие искажения влиянием гравитации на галактический центр.

Масса внутреннего диска образует мощное вращение, отклоняющее газ и звёзды ближе к границам в стороны.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:37

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