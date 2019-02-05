Анастасия Волочкова заявила, что не уводила жениха у Ксении Собчак

«Это просто смешно. Я приехала в Москву раньше Ксении», - вспомнила Волочкова.





Несколько дней назад в эфир телеканала Первый вышла телепрограмма, в которой бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» в очередной раз заявила, что заслуженная артистка России в свое время отбила у нее жениха - бизнесмена Вячеслава Лейбмана.Впрочем, Волочкова утверждает, что ничего подобного не было и подчеркнула, что кроме совместного ужина ее ничего не связывает с Лейбманом. По словам Анастасии Волочковой, Ксения Собчак говорит не правду, когда утверждает, что это она помогла ей переехать в Москву.Балерина вспомнила, что в конце 90-х она уже жила в российской столице и ни в чем себе не отказывала, поэтому, когда Собчак только решила перебраться в Москву, она, не раздумывая, стала помогать будущей телезнаменитости.Также Анастасия Волочкова указала на то, что до сих пор помнит тот вечер, когда познакомилась с мамой Ксении Собчак – Людмилой Борисовной Нарусовой, которая и попросила помочь ее наследнице в Москве. Оказывается, в тот вечер Волочкова даже отдала пригласительные Собчак на светское мероприятие, которые ей не были на самом деле особо нужны.По мнению балерины, экс-звезда «Дома-2» по-прежнему делает себе имя с помощью различных скандалов.