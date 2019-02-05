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Эвелина Бледанс сходила в баню и искупалась в ледяной купели

Популярная российская телезвезда Эвелина Бледанс недавно отправилась в баню, где не только попарилась, но и окунулась в ледяную купель. О своих ощущениях 49-летняя ведущая рассказала подписчикам личного блога в Instagram.
Эвелина Бледанс сходила в баню и искупалась в ледяной купели

Эвелина Бледанс призналась фанатам, что процедуры в бане ей очень нравятся. Она предпочитает не только париться и "бить" себя еловыми вениками, а еще после ныряния в ледяную купель обтираться снегом.

По мнению знаменитости, баня обязательно должна быть в жизни каждого человека. Звезда телевидения приучает к таким процессам и своего младшего наследника Семена. Это очень важно, так как укрепляет иммунитет, считает 49-летняя Бледанс.
Эвелина Бледанс сходила в баню и искупалась в ледяной купели

Многие поклонники артистки посчитали, что она решила последовать примеру скандально известной балерины Анастасии Волочковой. Для последней посещения бани стали традиционными: "Не пытайтесь копировать Волочкову", "Вторая Волочкова", "Авантюра", "Взрослая женщина, несуразное поведение".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:47

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