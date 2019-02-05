Эвелина Бледанс сходила в баню и искупалась в ледяной купели





Эвелина Бледанс призналась фанатам, что процедуры в бане ей очень нравятся. Она предпочитает не только париться и "бить" себя еловыми вениками, а еще после ныряния в ледяную купель обтираться снегом.По мнению знаменитости, баня обязательно должна быть в жизни каждого человека. Звезда телевидения приучает к таким процессам и своего младшего наследника Семена. Это очень важно, так как укрепляет иммунитет, считает 49-летняя Бледанс.Многие поклонники артистки посчитали, что она решила последовать примеру скандально известной балерины Анастасии Волочковой. Для последней посещения бани стали традиционными: "Не пытайтесь копировать Волочкову", "Вторая Волочкова", "Авантюра", "Взрослая женщина, несуразное поведение".