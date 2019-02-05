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Ученые создали искусственную кожу со сверхчеловеческими свойствами

Группа ученых разработала искусственную кожу, наделяющую ее обладателя сверхчеловеческими возможностями. Над созданием инновационного устройства совместно работали сотрудники Университетов Коннектикута и Торонто.
Ученые создали искусственную кожу со сверхчеловеческими свойствами

Главным компонентом искусственной кожи является «мультимодальный трибоэлектрический наногенератор», в основе которого лежит феррофлюид в виде эластичной силиконовой трубки, заполненной жидкостью из наночастиц оксида железа. Специалисты обмотали трубку медным проводом, что позволяет пропускать через нее электрические сигналы.

По словам Ислама Моса, их искусственная кожа умеет находить магнитные поля и звуковые волны, а также распознавать потенциально опасное поведение. Ничем подобным настоящая человеческая кожа не обладает. Искусственную кожу можно использовать в спасательных операциях и во время утилизации опасных материалов.

Кроме того, искусственную кожу можно носить совместно с протезами, чтобы вернуть чувствительность людям, пострадавшим от сильных ожогов. Стоимость разработанного учеными прототипа составляет 5 долларов, но рыночная цена может оказаться чуть выше.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:28

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