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Ученые: Просмотр телевизора может повысить риск развития колоректального рака

Ученые провели исследование и выяснили, что просмотр телевизора может повысить риск развития колоректального рака. Чем дольше человек сидит у экрана, тем большая вероятность заболеть.
Ученые: Просмотр телевизора может повысить риск развития колоректального рака

По итогам многолетнего исследования, где приняли участие 89 278 жителей США, ученые обнаружили, что у тех людей, кто смотрел телевизор больше 60 минут в день, на 12% чаще диагностировали колоректальный рак. Если этот временной промежуток увеличивался вдове, тогда вероятность заболеть увеличивалась до 70%. Любопытно, что на данный показатель абсолютно никак не влиял вес и уровень физической активности человека. На сегодняшний день колоректальный рак диагностируется не только в США. Довольно часто им болеют люди по всему миру, которым нет 50 лет. В молодом возрасте недуг проявляет себя агрессивнее, чем в пожилом.

По словам доцента кафедры хирургии в Медицинской школе Вашингтонского университета Инь Цао, данное исследование поможет медикам заранее установить, какие люди могут быть подвержены онкологическим заболеваниям. Теперь можно с точностью заявить, что скрининг нужно делать не только пожилым людям, а тем, кто много сидит, особенно.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:22

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