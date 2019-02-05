Уфолог в лунном кратере обнаружил сломанный НЛО





Летающий аппарат имеет форму, которая напоминает звездолет из фантастической ленты «Трансформеры». Эти данные появились в блоге известного уфолога Скотта Уоринга. НЛО обладает треугольной формой с массой странных выпуклостей. Данным объектом излучается металлический блеск. От аппарата идёт тень, которая может свидетельствовать о повреждениях устройства. Согласно предположениям, неопознанный летающий объект осуществил посадку в центре кратера примерно 250 тысяч лет назад. Поверхность инопланетного корабля была бы усыпана пылью, если бы он находился дольше на поверхности земного спутника.Есть вероятность, что современные космонавты смогут отремонтировать внеземной аппарат, чтобы в дальнейшем осуществлять перевозку людей в рамках Млечного Пути.